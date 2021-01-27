Кабмин предлагает высчитывать прожиточный минимум по-новому

Главное: Кабинет министров одобрил пакет законов, который предусматривает внедрение в Украине новой методологии вычисления прожиточного минимума. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, это первый шаг к наведению порядка в данной сфере.

Детали: Кабинет Министров Украины одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии вычисления прожиточного минимума. Как сообщает «Укринформ», соответствующее решение принято на заседании правительства 27 января.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, прожиточный минимум должен представлять из себя «стоимостную величину для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне». «То есть прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником дохода», — объяснила она, добавив, что речь идет о минимальной заработной плате, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и «других видах государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека».

Она добавила, что Минсоцполитики вместе с другими министерствами провели масштабный аудит законодательства на предмет роста величины прожиточного минимума. «На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат: это и штрафы, это и сборы и платежи, и взыскания. Почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в таких кодексах, как Уголовный, Хозяйственный, Административный», — отметила министр, подчеркнув, что «это в два раза превышает количество норм, регулирующих вопросы социальных выплат».

«Поэтому мы предлагаем для расчета ввести в законопроектах базовые величины для расчета таких выплат и сборов. Если будет принят такой законопроект будет базовая величина для социальных выплат для детей, базовая величина для социальных выплат населения, предлагается установить базовую величину для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Все эти базовые величины и будут соответствовать тем размерам, какими они на сегодня есть, но, по крайней мере, это будет структурированная и четкая политика», — считает министр соцполитики.

По ее словам это лишь первый шаг в направлении наведения порядка в системе применения прожиточного минимума в Украине. «Вторым шагом правительство и Верховная Рада будут определять этапность достижения основных социальных стандартов до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства», — заключила Лазебная.

Справка: В Украине по состоянию на 1 января 2021 прожиточный минимум составляет 2189 грн; с 1 июля 2021 прожиточный минимум вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря 2021 — до 2393 грн.

В тему: Минимальная пенсия по-прежнему находится ниже прожиточного минимума.