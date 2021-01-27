НБУ запретил банкам печатать договора мелким шрифтом

Главное: Нацбанк обязал банки описывать в договорах все условия предоставления финансовых услуг крупным шрифтом. Такие требования вступят в силу с 27 апреля текущего года.

Детали: Национальный банк Украины установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также — об открытии и ведении текущего счета.

В частности, отныне банки будут обязаны давать в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и др.

В договоре потребительского кредита — перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное.

Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам запрещено изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные услуги и тому подобное.

Отмечается, что новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной.

Отметим, что банки должны привести свою работу в соответствие с этими требованиями до 27 апреля 2021 года.

В тему: В апреле 2016 года Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки ежеквартально до 30 числа следующего за отчетным периодом месяца подавать в электронном формате в НБУ показатели финансовой деятельности, показатели о финансовых результатах и отдельные показатели деятельности для их размещения на страницах официального интернет-представительства регулятора.