Для трети украинцев новый год начался очень счастливо

Главное: Около трети украинцев считают себя очень счастливыми людьми. 2% — абсолютно несчастными.

Детали: 29% украинцев чувствуют себя абсолютно счастливо. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на данные опроса социологической группы «Рейтинг», половина украинцев считает себя скорее счастливыми, а 17% — не очень.

При этом, чем моложе возраст — тем счастливее себя чувствуют опрошенные.

Что касается источника счастья в жизни, то 64% ​​считают, что оно прежде всего зависит от внутреннего состояния человека.

В то же время 27% уверены — что от внешних обстоятельств.

В целом, по результатам опроса, у украинцев снизились признаки депрессии, тревожности и усталости. Достаточно низкими остаются уровни паники и расстройств сна.

Отметим, что это может быть связано с тем, что опрос проводился сразу после новогодних праздников, отмеченных большим количеством выходных дней, встреч с родными и близкими.

Независимо от этого постепенное ухудшение психоэмоциональных состояний наблюдается с возрастом, в группе 60+.

Опрос был проведен 14-16 января среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

В тему: По результатам международного глобального опроса Gallup International, Украина в 2020 году оказалась в списке самых несчастливых стран.