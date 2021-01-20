Стало известно, при каком морозе «умирает» автомобиль

Главное: Какие морозы может выдержать автомобиль? Пояснил эксперт.

Детали: Российский автомобильный эксперт Андрей Ломанов пояснил, какие минусовые температуры способна выдержать обычная легковая машина. Его цитируют местные СМИ.

Специалист утверждает, что 25 градусов мороза являются «критической температурой для автомобиля».

Кроме этого он поясняет: «Ниже уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя. Холодный пуск — это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится».

Также эксперт сказал: «Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведется».

Информируется: «В мороз могут возникнуть проблемы с системой подачи топлива. Например, в старых карбюраторных автомобилях. Это не относится к современным автомобилям, так как они оборудованы системой впрыска».

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