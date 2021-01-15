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Новости > В Украине решили отменить красные дипломы

В Украине решили отменить красные дипломы

Агата Кловская
15.01.21 16:16
328
В Украине решили отменить красные дипломы

Главное: После выпуска из высшего учебного заведения студентам в Украине будут выдавать дипломы без возможности получить награду. Последние красные дипломы получили выпускники 2020 года.

Детали: Министр образования и науки и Украины Сергей Шкарлет подписал приказ о новых формах документов о высшем образовании и научных степенях. Об этом сообщают «Комментарии».

Таким образом, после выпуска из высшего учебного заведения студентам в Украине будут выдавать дипломы без возможности получить награду.

Это означает, что последние дипломы с отличием, то есть красные дипломы, получили студенты, которые закончили обучение в 2020 году.

Согласно документу, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, выдаваемых выпускникам без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, в которое студент поступил в начале обучения в Украине. Также в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе «степень высшего образования» указывать образовательно-квалификационный уровень.

В тему: В Минздраве объяснили, почему в Украине нельзя открывать школы.

Тэги: Украина, общество, вуз, диплом, образование, новости Украины

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