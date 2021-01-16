В Лондоне случайно нашли наконечник стрелы, удачно выпущенной во времена Ричарда Львиное Сердце

Главное: Археолог-любитель из Лондона нашла редкий наконечник стрелы, которая могла быть выпущена из лондонского Тауэра около 900 лет назад.

Детали: 33-летняя Моника Баттлинг-Смит обнаружила наконечник стрелы для средневекового длинного лука вниз по течению Темзы, недалеко от лондонского тауэра. Как сообщает Daily Mail, находка датируется временами правления Ричарда Львиное Сердце и его брата Иоанна Безземельного (1100-1300 гг н. э.).

Наконечник размером 5×12 см оказался поврежден, что позволяет предположить, что в свое время он достиг цели.

Учитывая быстроту коррозии железа, вероятнее всего, он сохранился благодаря тому, что после выстрела попал в грязь на дне реки, которая его «законсервировала» почти на тысячу лет.

Как подчеркивает издание, наконечники стрел — редкая находка в Англии, где разрешение на поиски древностей, в том числе на берегах Темзы, имеют около 15 тыс. человек.

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