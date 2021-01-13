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Новости > В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки врачам, пациентам больниц и нуждающимся

В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки врачам, пациентам больниц и нуждающимся

Александра Кудрявцева
13.01.21 14:20
754
В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки врачам, пациентам больниц и нуждающимся

Главное: В дни Рождества Христова в Украинской Православной Церкви поздравили с праздником и передали помощь всем нуждающимся, медикам, пациентам больниц, малообеспеченным, инвалидам и детям.

Детали: Благотворительные акции прошли во всех епархиях Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам осуществил две праздничные выдачи для территориальных центров социального обслуживания в городе Киеве.

В отделение дневного пребывания центра социального обслуживания Подольского района Киева представитель Отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ доставил 50 продуктовых наборов для малообеспеченных подопечных центра.

В этот же день Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Оболонского района. Киева получил подарки для малообеспеченных подопечных от Синодального отдела УПЦ.

В Запорожской епархии настоятель храма в честь свт. Луки Крымского протоиерей Григорий Гнатюк вместе с прихожанами поздравил медицинских работников КНП СМСЧ-1 Энергодара с Рождеством Христовым. Священник поблагодарил медперсонал за то, что в это непростое время они самоотверженно заботятся о здоровье людей, и берут на себя основной удар эпидемии.

В день Рождества Христова воспитанники воскресной школы «Ковчег» Свято-Пантелеимоновского храма Мелитополя поздравили врачей и больных объединенного районного хирургического отделения.

В навечерие Рождества благочинный церквей города Мелитополя протоиерей Максим Смирнов посетил Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей. Отец Максим поздравил детей с праздником и вручил подарки.

На пожертвования прихожан Свято-Андреевского кафедрального собора накануне праздника Рождества Христова было организовано поздравление воспитанников психоневрологических интернатов Запорожской области. В связи с карантинными ограничениями подарочные наборы были отправлены заранее по почте и с помощью рейсовых регулярных перевозок.

Всего в разные интернаты области было отправлено около 800 подарочных наборов сладостей и фруктов.

7 января прихожане Андреевского кафедрального собора смогли встретиться с несколькими воспитанниками Таврического дома инвалидов. С помощью неравнодушных людей гости смогли передать для подопечных дома инвалидов одежду, продукты, наборы для рукоделия, канцелярские принадлежности и фотографии прошлых встреч.

В Черкасской области 10 января архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий посетил дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Чигирин.

Архипастырь поздравил всех насельников с Рождеством Христовым и передал подопечным дома-интерната гуманитарную помощь от епархии: новые теплые вещи и продукты.

7 января, после Рождественской ночной Литургии, сотрудники Миссионерского епархиального отдела Львовской епархии протоиерей Дионисий Буренко и диакон Андрей Лазарчук посетили Детский дом «Ориана», что в городе Борислав. Священники положили под подушки воспитанникам заведения рождественские подарки.

В этот же день, протоиерей Дионисий Буренко и волонтеры ИГ «Делиция» с ее руководителем Кристиной Рудяк посетили детей в Дрогобычской детской больницы. Волонтеры принесли с собой игрушки, сладости и хорошее настроение. Позже, 10 января, они посетили социально необеспеченные семьи и семьи, в которых воспитываются особые дети.

По благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея священники епархии вместе со своими прихожанами ко дню Рождества Христова собрали средства на лечение онкобольной жены священника — благочинного Острожского района протоиерея Александра Максимчука.

В Одессе на праздник Рождества Христова все сотрудники бригад «Скорой помощи» получили сладкие подарки от команды #ДоброОбъединяет Одесской епархии и БФ «Семьи Заричанских».

На протяжении 90 дней всем бригадам экстренной медицинской помощи Одессы при поддержке УПЦ и благотворителей раздавали горячие обеды.

8 января митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф вместе с духовенством кафедрального собора посетил с колядками дом престарелых «Милосердный самарянин». Владыка поздравил насельников с Рождеством Христовым. После традиционных колядок митрополит Иоасаф вручил каждому рождественские подарки. Приют полностью находится на материальном обеспечении Кировоградского епархиального управления.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа волонтеры Центра «Благо», который действует при отделе благотворительности и социального служения Полтавской епархии, в дни Рождественских праздников посетили детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении Детской городской клинической больницы. Полтавы и 9-м отделении полтавской психиатрической клинической больницы им. Мальцева.

Вместе со сладкими подарками волонтеры передали детям комплекты постельного белья, которые были приобретены на средства, полученные от благотворительной акции «Миколайчика приобрети — больным детям Помогай».

В дни Рождественских праздников в Полтавской епархии продолжается марафон добрых дел «Добрые руки», эстафету которого приняла община Свято-Троицкого храма с. Котельвы.

Прихожане храма во главе с протоиереем Романом Довганича в эти дни с пением колядок и сладкими подарками посетили многодетные семьи в Котельве.

Марафон добра (челлендж) «Добрые руки» стартовал в ноябре 2020 года, цель этого проекта — призвать всех людей творить благо, так как карантин не отменяет добрых дел. Эстафета передается от храма к храму.

Священники и прихожане храмов Горловской епархии, следуя давней традиции, посещают больных и одиноких, воспитанников социальных учреждений, даря везде радость, надежду и веру в чудо. В этом году они также подготовили видеопоздравление — для тех, кто вынужден оставаться дома, говорится в сообщении.

«Рождество и святки — время не только для ожидания чудес, но и для того, чтобы их творить самим. В эти дни никто не должен почувствовать себя одиноким, а самые заветные желания маленьких и взрослых обязательно должны сбыться», — отметили в епархии.

В рождественский сочельник клирик Богоявленского кафедрального собора архидиакон Агафодор (Поляков) вместе с сотрудником отдела социального служения и благотворительности епархии Ларисой Петровной Кривоногов поздравили с Рождеством Христовым подопечных дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Кондратовка. В доме интернате проживает 115 человек. Подарки были приобретены духовенством Горловки.

В тему: В Одессе УПЦ передала медикам 20 кислородных концентраторов для лечения COVID-19.

 
 
Тэги: благотворительность, новости православия, УПЦ

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