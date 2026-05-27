Трамп созывает экстренное заседание правительства США

Президент США Дональд Трамп в среду, 27 мая, проведет заседание кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где ключевой темой обсуждения станет ситуация вокруг Ирана и переговоры о возможном прекращении конфликта. Об этом сообщает New York Post.

По данным Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с членами кабинета министров состоится не в Вашингтоне, а в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Как ожидается, в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств. Это станет уже 12-й встречей кабинета с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Главным вопросом повестки дня станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс, который, по данным американской стороны, может приблизиться к потенциальному соглашению о прекращении конфликта.

В то же время в сообщениях отмечается, что напряженность между странами остается высокой, а обсуждение происходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.

Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая директора национальной разведки Тулси Габбард, которая уходит с должности.

По словам представителя Белого дома, кроме иранского направления, на заседании также планируется обсудить текущие результаты работы администрации и другие ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

