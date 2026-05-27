Региональные

Новости > НАТО создает систему быстрого развертывания войск в Балтике, — Reuters

НАТО создает систему быстрого развертывания войск в Балтике, — Reuters

Александр Панько
27.05.26 09:50
124
НАТО готовит новую структуру командования, которая позволит значительно ускорить развертывание войск в Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Североатлантический альянс планирует укрепить оборону восточного фланга за счет создания новой военной структуры, предназначенной для оперативного переброса сил в страны Балтии.

Речь идет о механизме, который должен повысить скорость реагирования НАТО в случае кризисных сценариев в регионе.

Сейчас все силы НАТО в странах Балтии и на севере Польши подчиняются единому многонациональному штабу, расположенному в польском городе Щецин.

Однако планируемые изменения предполагают создание дополнительного командного уровня.

Выделение отдельного корпуса для региона позволит альянсу быстрее развертывать значительные военные силы, устраняя проблему ограниченной оперативной глубины и уязвимости территории.

В полном составе армейский корпус обычно включает от 40 до 60 тысяч военнослужащих и управляет несколькими дивизиями, а в мирное время служит основой для быстрого развертывания специализированных подразделений.

По данным источников, Германия и Нидерланды при координации с НАТО договорились о том, что их совместный корпус, базирующийся в Мюнстере, будет задействован для обороны Латвии и Эстонии.

Сейчас союзники занимаются уточнением структуры и необходимого состава подразделений.

При этом страны НАТО должны нарастить возможности в ключевых направлениях, включая артиллерию, ПВО, инженерные и медицинские подразделения.

Европейские союзники постепенно берут на себя больше ответственности за безопасность региона на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Он ранее заявлял о недостаточной вовлеченности европейских стран и анонсировал вывод части американского контингента из Германии.

При этом сроки запуска новой структуры и ее окончательный состав пока не определены, а официальные ведомства Германии и Нидерландов воздерживаются от подробных комментариев.

В НАТО заявили, что предоставят дополнительные комментарии позже. В альянсе при этом подчеркивают, что уже много лет фиксируют рост военной угрозы со стороны России.

По оценкам военных структур НАТО, потенциальная угроза масштабного конфликта может сохраняться в долгосрочной перспективе, однако Москва отвергает подобные обвинения и заявляет, что расширение альянса усиливает напряженность в регионе.

Напомним, Европа готовится воевать без США.

Тэги: НАТО, войска, Балтика

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
