Главные новости за 4 января 2021 года

— На период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

— Протестующие перекрыли трассу «Киев — Харьков» в Полтавской области и потребовали снижения цен на распределение газа.

— На Закарпатье случилось землетрясение. Стали известны подробности.

— Жертвами СOVID-19 в Украине стали еще 73 человека. Данные на 4 января.

— В ходе празднования Нового года из-за использования пиротехнических средств бел пальцев осталась 10-летняя девочка из Днепра. Ее ровесник из Черкасской области получил травмы головы.

— В Одесской области водитель сбил насмерть велосипедиста и, чтобы скрыть преступление, положил тело в багажник и пытался скрыться с места происшествия. Через полтора километра водитель снова попал в аварию, наехав на препятствие.

— В Крыму отец убил маленькую дочь. Названа страшная причина трагедии.

— В УЕФА отметили защитника «Динамо» Илью Забарного. Киевлянин попал в топ-50 самых перспективных молодых футболистов Европы.

— В Украину идет циклон под названием Ахмет. Ожидается, что он принесет с собой обильные осадки в виде дождей и мокрого снега.

— На вилле в турецком Бодруме обнаружили тело молодой украинки с полиэтиленовым пакетом на голове, прикованной наручниками к стулу. По мнению полиции, речь идет о самоубийстве.

— Белорусская оппозиция опубликовала запись якобы совещания у бывшего главы КГБ этой страны, в ходе которого он заявляет о планах убийства журналиста Павла Шеремета и ряда других оппозиционных деятелей. В качестве заказчика он называет президента Беларуси Александра Лукашенко.

— В Норвегии сошел оползень. Погибли семь человека.

— Нефть дорожает. Появились котировки.

— Зеленый щенок появился на свет в Грузии. Опубликовано видео.