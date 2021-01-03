Загадочный монолит, ранее замеченный в Киеве, обнаружен в живописной местности в Канаде

Главное: В Канаде, недалеко от озера Онтарио, появился очередной загадочный монолит. По своей форме и структуре он похож на те, что ранее были замечены в США, Румынии, Великобритании и Украине.

Детали: Очередной загадочный монолит появился в канадском городе Торонто. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, объект высотой приблизительно 3,5 метра обнаружили недалеко от озера Онтарио утром 31 декабря 2020 года.

Как утверждается, по своей структуре он напоминает найденные до этого монолиты в других местах на планете, в частности, в американском штате Юта. При этом неизвестные вандалы уже успели его разрисовать.

Местные власти сообщили, что не видят угрозу общественной безопасности, поэтому находка останется на своем месте.

В тему: Ранее подобные объекты находили в США, Румынии и на острове Уайт в Великобритании. А 10 декабря 2020 года похожая инсталляция появилась в Киеве на Замковой горе.