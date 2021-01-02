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Новости > Мексканец прокопал тоннель к дому любовницы прямо под ее кроватью

Мексканец прокопал тоннель к дому любовницы прямо под ее кроватью

Агата Кловская
02.01.21 11:45
1229
Мексканец прокопал тоннель к дому любовницы прямо под ее кроватью

Главное: В Мексике женатый каменщик проложил тоннель, чтобы тайно встречаться с любовницей. Однако его засек муж женщины.

Детали: Строитель из Мексики Альберто вырыл тоннель от своего дома к жилищу возлюбленной Памелы, проживающей в муниципалитете Вилья-дель-Прадо. Как сообщает Daily Mail, он пробирался к любовнице по секретному ходу, пока его жена спала, а муж Памелы уходил на ночные смены.

Но однажды он вернулся с работы раньше обычного и уличил жену в изменах. Муж принялся искать Альберто и в результате нашел его под диваном, где находился проход в тоннель. Спустившись в подземный коридор, он прошел до самого конца и оказался в доме Альберто.

В итоге между мужчинами произошла потасовка, остановить которую смогли лишь патрульные полицейские.

В тему: В июле 2008 года директор по энергетике, главный энергетик ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» Владимир Башта был объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в умышленном убийстве 34-летней сотрудницы того же предприятия и его подчиненной, которая состояла с ним в любовных отношениях.

Тэги: мир, Мексика, жена, измена, курьезы

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