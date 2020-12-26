От непогоды досталось жителям пяти областей Украины

Главное: В Украине бушевала непогода. Стало известно о ее последствиях.

Детали: Последствия бушевавшей накануне в Украине непогоды прочувствовали на себе жители сразу пяти областей. Подробности поведали в ГСЧС.

Там отметили, что на утро субботу, 26 декабря, в результате осложнения погодных условий, мокрого снега и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию 357 населенных пунктов в пяти областях.

Сообщается, что больше всех досталось в Полтавской области, где «отключился» 281 населенный пункт.

Также без электричества остались люди в Сумской (46), Донецкой (15), Днепропетровской (13) и Черновицкой (два) областях.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему: мы писали, что снег парализовал движение почти во всем Киеве.