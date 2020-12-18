В Одессе молодой полицейский прямо на улице украл у женщины сумку с крупной суммой денег

Главное: Одесский полицейский прямо под домом предпринимательницы вырвал из ее рук сумку с 20 тыс. долларов и убежал. Впрочем, далеко ему уйти не удалось.

Детали: В четверг, 17 декабря, в Одессе произошло скандальное ЧП, в котором оказался замешан полицейский. На жилом массиве Радужный правоохранитель ограбил предпринимательницу с промтоварного рынка «7 километр», сообщает «Страна».

Как отмечает издание, в половину шестого утра 20 летний полицейский прямо под домом вырвал у женщины сумку с 20000 долларов и пустился в бега, но далеко не смог уйти.

Его задержали и посадили в изолятор временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство.

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