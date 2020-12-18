Ученые обнаружили удивительное целебное свойство обычной воды

Главное: Обычная вода имеет целебные свойства. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из медицинского кампуса Аншутц Колорадского университета США совместно с группой международных исследователей выяснили об обычной питьевой воде кое-что удивительное. Их цитирует издание JCI Insight.

Отмечается, что она способна подавлять гормон, вызывающий ожирение и диабет, благодаря чему она может стать эффективным средством профилактики и лечения метаболического синдрома.

Эксперты говорят, что фруктоза стимулирует высвобождение вазопрессина: гормона, связанного с ожирением и диабетом.

Оказалось, что подавить образование данного гормона помогает обычная вода.

В отчете сказано: «Идеальный способ блокировать вазопрессин – пить воду. Сахар вызывает метаболический синдром отчасти за счет активации вазопрессина. Вазопрессин стимулирует выработку жира, вероятно, как механизм хранения метаболической воды. Следует учитывать потенциальную роль гидратации и снижения содержания соли в лечении ожирения и метаболического синдрома».

Специалисты рекомендуют увеличить потребление воды всем, у кого есть признаки метаболического синдрома: высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень триглицеридов, учитывая то, что совокупность этих факторов резко увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

В тему: мы писали, что жителям аннексированной Ялты начали отключать воду.