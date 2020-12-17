Сотни поваленных деревьев и обесточенные поселки: непогода принесла на Черниговщину немало бед

Главное: Более 200 деревьев упало на дороги в Черниговской области из-за непогоды. Также без света остается 22 населенных пункта.

Детали: В Новгород-Северском районе Черниговской области из-за обледенения и сильного снегопада на дороги упало более 200 деревьев. Большинство из них препятствовали проезду транспорта. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

«Областная власть, дорожные службы, представители ОТГ, РГА и профильных учреждений объединили усилия в противодействии стихии, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах, предотвратить повреждение опор и проводов электропередач», — говорится в сообщении.

По информации Департамента гражданской защиты, сейчас состояние дорог и мостов удовлетворительное, а проезд автотранспорта обеспечен.

Кроме этого, в Черниговской области из-за непогоды без света остаются 22 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что в результате осложнения погодных условий — мокрый снег, порывы ветра сработала система защиты линий электропередачи. В связи с этим населенные пункты были обесточены.

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