Ученые доказали способ уничтожения коронавируса за 30 секунд

Главное: С помощью ультрафиолета коронавирус можно уничтожить за 30 секунд. Правда, длина волны должна равняться 265 или 285 нанометрам.

Детали: Ученые из Израиля смогли доказать, что коронавирус можно убить с помощью ультрафиолетового излучения. Согласно выводам ученых, вирус уничтожается за 30 секунд на 99,9 процента, если длина волны равняется 265 или 285 нанометрам, сообщает «Голос».

При этом речь идет не конкретно о COVID-19, а обо всех вирусах семейства коронавирусы.

Как заявил профессор Хадас Мамане из Тель-Авивского университета, такое открытие можно активно использовать уже в ближайшем будущем, так как светодиодные лампы с длиной волны 285 нм стоят не дорого и их просто можно купить.

Еще один плюс заключается в том, что ультрафиолетовая дезинфекция не требуют человеческих усилий и занимает намного меньше времени, чем дезинфекция с помощью химических средств. А вот в использовании химических веществ есть серьезная проблема: их надо вручную нанести на каждую поверхность в комнате.

Профессор также отметил, что светодиодную лампу можно будет просто внедрить в систему вентиляции, через которую проходит весь воздух в закрытом помещении. Уже оттуда волны смогут стерилизовать воздух в автобусе, самолете, поезде метро или спортивном зале.

В тему: Еще в июле ученый из Италии назвал эффективный способ уничтожить коронавирус. Для этого необходимо ультрафиолетовое излучение солнечного спектра.