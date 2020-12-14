Во Львове попытка сделать селфи на вагоне обернулась трагедией

Главное: Во Львове 15-летняя девочка погибла, пытаясь сделать селфи на вагоне товарняка. Тело девочки обнаружил машинист поезда.

Детали: Во Львове 15-летнюю девочку ударило током, когда она делала селфи на вагоне товарного поезда. Девочка погибла на месте. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 14 декабря.

Как отметили в ведомстве, в ночь на понедельник, 14 декабря, тело подростка нашел машинист поезда на территории товарного парка железнодорожной станции «Пидзамче». О смерти девочки полицейским сообщили в 1:30 медики скорой помощи, которые приехали на вызов.

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Львова, которая ушла из дома 13 декабря и не вернулась. Тогда же вечером родители обратились в полицию с сообщением об исчезновении дочери.

В настоящее время полиция проводит следствие и устанавливает все подробности трагедии.

В тему: В конце октября минувшего года во Львове на железнодорожном вокзале произошла трагедия. Там от поражения током погиб молодой парень.