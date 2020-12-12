С главной елки страны таки решили «снять» шляпу

Главное: Компания, придумавшая «напялить» волшебную шляпу на главную елку страны, похоже, поняла свой промах. Вместо шляпы туда установят звезду.

Детали: В канун Дня Святого Николая вместо волшебной шляпы на главной новогодней елке страны на Софийской площади в Киеве будет рождественская звезда. Об этом сообщает компания Folk Ukraine, которая в рамках организации празднования в центре столицы и придумала эту шляпу.

«Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда сменит волшебную шляпу на главной елке», — кратко отметили Folk Ukraine.

И если раньше был слышен только голос критикующих, то теперь киевляне разделились на два лагеря. Ведь шляпа на елке успела приглянуться многим людям. Кроме того, противники специального головного убора на новогодней красавице апеллируют к традициям. С другой стороны, ранее было принято украшать елки пятиконечными рубиновыми звездами, которые хотя и являются традиционными даже сейчас, все-таки в Украине вне закона.

Елку на Софийской площади в Киеве закончили наряжать несколько дней назад. Темой этого Нового года стал «Сказочный лес», именно поэтому на верхушку искусственного дерева решили надеть колдовскую шляпу. Как объяснили организаторы новогодних праздников в столице, эта елка — часть тематического сказочного леса, где живут лесные герои.

В тему: В этом году елка в Киеве впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушку решили повесить огромную декоративную шляпу.