Как оказалось, коронавирус бьет и по глазам

Главное: COVID-19 наносит вред глазам. Об этом говорят ученые.
Детали: Ученые из университета Англия Раскин (Великобритания) заявили, что COVID-19 вредит глазам. Их цитирует издание BMJ Open Ophthalmology.
Так исследователи провели опрос среди пациентов (83 человека) с подтвержденным коронавирусом, после чего составили перечень ранних симптомов заболевания.
Симптомы были такие: усталость (90%), лихорадка (76%), потеря обоняния и вкуса (70%), а также сухой кашель (66%).
Интересно, что 81% людей заявили, что на ранней стадии COVID-19 у них были проблемы с глазами.
Сообщается: «18% из них указывали на светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17% говорили, что испытывали зуд, а 16% - на боли в глазах».
При этом такие симптомы сохранялись до двух недель.
Информируют: «Никто из опрошенных не отметил слизистые выделения или резь в глазах, то есть характерные признаки бактериальных инфекций».
Всё это наносит вред глазам.
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