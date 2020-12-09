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Новости > Стали известны новые сроки Всеукраинской переписи населения

Стали известны новые сроки Всеукраинской переписи населения

Агата Кловская
09.12.20 14:41
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Стали известны новые сроки Всеукраинской переписи населения

Главное: Кабмин намерен провести Всеукраинскую перепись населения в 2023 году. Ожидается, что на это уйдет около 7,3 млрд гривен. Начиная с 2030 года перепись будет проводиться на основе национальных реестров.

Детали: Кабинет министров Украины планирует установить сроки проведения Всеукраинской переписи населения на 2023 год. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики, проект распоряжения правительства вынесен на заседание 9 декабря.

По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, ее проведением, обработкой, обобщением и распространением ее результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн.

Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

В свою очередь, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что следующая после 2023 года Всеукраинская перепись населения может пройти на основе использования данных национальных реестров. «Перепись населения по реестрам — обозримое будущее, которого нам не избежать», — написал он на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения Олега Немчинова в Facebook

Справка: Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году приняла резолюцию о проведении очередного всемирного раунда переписей населения и жилищного фонда в 2015-2024 годах. По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.

В Украине последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Следующая была запланирована на 2010 год. Впоследствии ее переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись сразу на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.

В тему: В апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию, которая будет заниматься подготовкой к проведению переписи.

Летом того же года правительство заявило о намерении провести пробную перепись населения в Украине в декабре 2019 года.

30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года.

В ноябре того же года Кабинет министров Украины утвердил в качестве сроков проведения Всеукраинской переписи населения ноябрь-декабрь 2020 года.

14 декабря в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области стартовал второй этап пробной переписи.

В апреле 2020 года Кабинет министров принял решение о переносе Всеукраинской переписи из-за тяжелой финансовой ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, перепись населения, Государственная служба статистики Украины, новости Украины, Олег Немчинов

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