Мошенники научились выуживать банковские данные украинцев при помощи почтовых служб

Главное: «Укрпочта» предупреждает о появлении электронных писем в адрес пользователей почтовых операторов с требованием доплатить пошлину за международный перевод. В компании призывают не реагировать на них, так как это мошенническая рассылка, направленная на завладение данными банковских карточек граждан.

Детали: Начиная с 5 декабря в контакт-центр «Укрпочты» стали поступать обращения клиентов о том, что по электронной почте к ним приходят письма, в которых сообщается о необходимости оплатить дополнительную пошлину в размере 2,15 грн для получения международного отправления. Как сообщает пресс-служба компании, по указанной в письме ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт компании, имитирующий официальный, для осуществления дополнительной оплаты.

На самом деле таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств.

«Укрпочта» обращается к пользователям с просьбой быть внимательными и не указывать свои данные на непроверенных ресурсах.

При этом в компании утверждают, что утечки клиентской базы данных не было. Служба информационной безопасности проанализировала обращения в контакт-центр и обнаружила, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua. «Укрпочта» советует пользователям, создавшим свои электронные адреса с помощью названных площадок, быть особенно осторожными и проверять письма, полученные от неизвестных адресантов.

Служба информационной безопасности «Укрпочты» уже обратилась в правоохранительные органы и киберполицию Украины, чтобы остановить распространение фишинговых сообщений и заблокировала мошеннические сайты для сбора данных банковских карточек.

Чтобы не пострадать от мошеннической атаки, в компании советуют:

1. Проверять адресанта. Рассылка мошеннических писем осуществлялась с фальшивой электронной почты. Основные источники рассылки о статусе отправления «Укрпочты»: Viber, SMS-сообщения и звонок из контакт-центра «Укрпочты». Все сведения о начисленных пошлинах можно узнать только у оператора в отделении «Укрпочты». Порядок таможенного оформления можно найти на официальном сайте компании.

2. Проверять ссылки в письме и не переходить по сомнительным. Единственный официальный сайт «Укрпочты» находится по адресу ukrposhta.ua.

3. Не вводить данные своих банковских карт, не проверив безопасность ресурса. Если пользователь вводит данные банковской карты, мошенники получают доступ к ней. В случае, если злоумышленники получили данные карты, нужно обратиться в банк, в котором была выдана карточка, заблокировать ее и перевыпустить для предотвращения снятия мошенниками средств.

4. Обращаться в киберполицию в случае подозрения о мошенничестве.

В тему: По данным Национального банка Украины, самым распространенным видом платежного мошенничества в Украине является телефонное мошенничество.