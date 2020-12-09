Луческу подвел первые итоги работы в «Динамо»

Главное: Появился комментарий Мирчи Луческу после матча «Динамо» – «Ференцварош». Румын подвел итоги.

Детали: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша». После победы в нем (1-0) наша команда вышла в Лигу Европы с третьего места.

Румын сказал: «В этой очень сложной группе мы понимали, какая игра будет самой важной для нас. Сегодня была очень сложная игра в сложных условиях – при очень низкой температуре на газоне не лучшего качества, где невозможно было играть быстро, в одно касание. Для меня самым важным был результат, все остальное отходило на второй план».

Он добавил: «В первом тайме мы хорошо и организованно оборонялись, за исключением нескольких ошибок. Но при отборе мяча мы очень легко его отдавали сопернику. В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны более активно действовать в атаке, если хотим выиграть. Мы заставили соперников больше ошибаться, забили гол. Мы очень довольны тем, как все сложилось, что мы добыли победу и вышли в евровесну».

Также наставник команды поведал: «Усиление зависит не от меня. Я тренирую игроков, которые у меня есть в команде. Я поздравляю своих подопечных с этим результатом, с выходом в Лигу Европы. Я тренировал этих ребят с самого начала сезона. Эти игроки выросли вместе с командой».

Мирча Луческу заявил: «Благодарен ребятам за то, чего они добились. Вместе с этими ребятами мы выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов, вышли в еврокубковую весну и находимся на первом месте в чемпионате. Я благодарен этим игрокам».

Специалист напомнил: «Нельзя забывать, что у нас молодая команда, игрокам в защитной линии 18-20 лет. Давление, важность этого матча сказывались во всех действиях. Нелегко было играть против «Ференцвароша». Это хорошая команда, которая имеет опытных игроков в своем составе, хорошего тренера, демонстрирует хорошие результаты. И мы, и «Ференцварош» изначально понимали, что в очных встречах нам предстоит решить, кто выйдет в еврокубковую весну, потому что «Барселона» и «Ювентус» – команды другого уровня».

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