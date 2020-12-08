В Одесской области при задержании хулигана погибла собака

Главное: В Одесской области дебошир напал на полицию, натравив на копов собаку. Овчарку пришлось убить.

Детали: Кровавый инцидент произошел в Овидиопольском районе Одесской области. Подробности поведала местная полиция.

Правоохранители сообщают, что патруль приехал на вызов о домашнем насилии. Подозреваемый пытался сбежать, однако его догнали неподалеку от его дома, после чего тот натравил на одного полицейского собаку овчарку и устроил драку с другим.

Один из копов получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы лицевой кости и носа, а также закрытый перелом фаланги левой кисти.

Отмечается: «Чтобы отбиться от собаки и помочь утихомирить злоумышленника, напарнику пострадавшего полицейского пришлось обезвредить животное из табельного оружия».

Тридцатилетний насильник задержан. Известно, что он избил своего родственника.

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