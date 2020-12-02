В Одессе полицейский прямо на улице избил подростка

Главное: Одесский полицейский на улице по неизвестной причине пристал к подростку и нанес ему телесные повреждения. Правоохранителю сообщили о подозрении.

Детали: В Одессе патрульный пристал прямо на улице к подростку и избил его. Ребенок получил многочисленные телесные повреждения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Правоохранителю одного из батальонов Управления патрульной полиции сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий с применением насилия.

Установлено, что полицейский, во время патрулирования одного из районов Одессы, остановил парня и без каких-либо оснований начал бить. Подросток получил многочисленные телесные повреждения.

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