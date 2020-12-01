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Новости > В Украине мужчин решили тоже отправлять в декретный отпуск

В Украине мужчин решили тоже отправлять в декретный отпуск

Агата Кловская
01.12.20 13:49
227
В Украине мужчин решили тоже отправлять в декретный отпуск

Главное: Депутаты приняли за основу законопроект, позволяющий мужчинам уходить в декретный отпуск. Также могут ввести одноразовый оплачиваемый двухнедельный отпуск в связи с рождением ребенка.

Детали: В Украине хотят ввести декретный отпуск для мужчин. Верховная рада приняла за основу законопроект № 3695 по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком, сообщает «РБК-Украина».

Как отмечается, такое решение поддержал 301 народный избранник.

Этот закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (как равное право каждого из родителей ребенка).

На данный момент таким отпуском отец может воспользоваться только в случае, если мама ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.

Кроме того, работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком большей продолжительности.

Согласно закону, работник должен уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до дня досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком.

Также предлагают ввести и новый вид отпуска — «одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней».

Им сможет воспользоваться:

— муж, жена которого родила ребенка;

— отец ребенка в случае, если он не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они живут вместе и связаны общим бытом;

— бабушка или дедушка, или другие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически ухаживают за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Кроме того, отцу ребенка наряду с женой хотят разрешить воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском для работников, которые имеют детей или ребенка с инвалидностью, продолжительностью 10 или 17 (по совокупности) дней.

В тему: В марте минувшего года в Раде предлагали утвердить 10-дневный оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных детей.

Тэги: Украина, общество, политика, ребенок, дети, декрет, новости Украины

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