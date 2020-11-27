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Новости > Под Киевом полицейский насмерть сбил человека

Под Киевом полицейский насмерть сбил человека

Агата Кловская
27.11.20 14:24
809
Под Киевом полицейский насмерть сбил человека

Главное: В ДТП под Киевом погиб человек. В совершении аварии обвиняют полицейского.

Детали: Минувшей ночью в Киевской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-службе местной полиции, сотрудник Киево-Святошинского отдела насмерть сбил пешехода.

В сообщении сказано: «В тот день полицейский вместе с коллегами раскрыл грабеж. Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины и поздно вечером работник полиции доставил их в изолятор временного содержания. После чего, возвращаясь домой ночью, он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде».

Отмечается, что служебное расследование назначено приказом руководителя полиции Киевской области. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований.

В тему: ранее мы писали, что жуткое ДТП в Киевской области оборвало четыре жизни.

Тэги: ДТП, общество, авария, полицейский, Киевская область, новости Украины

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