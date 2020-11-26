«Скорая помощь» полчаса добиралась до умирающего Марадоны

Главное: «Скорая помощь» более получаса ехала к умирающему аргентинскому футболисту Диего Марадоне. По словам его поверенного, легенду спорта также оставили медики, которых наняли наблюдать за его состоянием.

Детали: Поверенный умершего аргентинского футболиста Диего Марадоны просит правоохранителей провести полное расследование обстоятельств смерти спортсмена. Матиас Морли утверждает, что медицинские структуры не выполнили свои функции надлежащим образом.

«Скорая помощь ехала более получаса, что было преступным идиотизмом. Эти факты не должны быть забыты, мы потребуем расследования», — заявил юрист в заявлении, которое опубликовал на своей странице в Twitter, добавив, что Марадона в течение 12 часов находился без присмотра медицинского персонала, который наняли, чтобы наблюдать за его состоянием.

В тему: Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности 25 ноября. Ему было 60 лет.