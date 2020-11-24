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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ служит Богу и людям в условиях давления и провокаций

Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ служит Богу и людям в условиях давления и провокаций

Александра Кудрявцева
23.11.20 19:19
969
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ служит Богу и людям в условиях давления и провокаций

Главное: Украинская Православная Церковь, несмотря не гонения и провокации, сосредоточена на внутренней работе — спасении души каждого человека.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) заявил в фильме «УПЦ. От „сепаров в лаврах“ до розжига и прощения», подготовленном командой «Шарий.net».

Отвечая на вопрос журналиста о том, каково это — служить, когда тебя регулярно обвиняют в предательстве и растет давление, митрополит Антоний напомнил слова апостола Павла: неважно, как обо мне думают, важно, как думает обо мне Христос.

«Люди верующие живут глубокой верой в Бога и в храм ходят, чтобы пообщаться с Богом, соединиться с Ним — в этом суть верующего человека. Если человек приходит в храм ради каких-то других задач, то он не туда зашел. Украинская Православная Церковь сосредоточена на внутренней работе — для нас важен каждый человек, душа человеческая. Нас называют агентами или чем-то подобным, но за последние годы, при всем этом давлении и всей этой лжи, прихожан стало намного больше. Это касается и городов, и сел», — подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что за последние годы на Украинскую Православную Церковь было вылито много грязи и неправдивой, часто абсудной информации.

«К сожалению, в Церкви сейчас мы научены тем, что давление, которое оказывалось и оказывается в средствах массовой информации на Украинскую Православную Церковь, на монастыри, на приходы — оно, наверное, беспрецедентное», — отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, в условиях такого давления нужно сохранять внутренний устав, «не становясь агрессивными в ненависти оттого, что люди говорят неправду».

«Очень много было фильмов и информации о том, что именно Святогорская лавра содержит оружие. Мы потом просили компетентные органы прийти проверить. Проверяли, ничего не нашли. Мы писали, заявляли в определенные редакции о том, чтобы они сделали опровержение, но, к сожалению, никто на это не пошел», — добавил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что истинное призвание Церкви — спасение человеческой души.

«Для Церкви важна не внешняя оболочка, а душа человеческая, сам человек. Если человек приходит в храм ради Бога, и мы не являемся препятствием для человека, то мы выполняем свою роль. А как нас называют... Вы знаете, в жизни все по-разному называли, потом приходила переоценка, и мы думаем, что, если Господь даст правильную жизнь и правильную историю — объективную, то все будет сказано даже в нашей земной истории правильно. Но мы живем ведь не для того, как о нас скажут, мы живем, чтобы спасти душу человеческую. Это предназначение каждого священника, епископа. И мы надеемся, что Господь примет именно это наше внутреннее намерение», — подчеркнул митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний озвучил пророческие тезисы об автокефалии почившего Митрополита Владимира.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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