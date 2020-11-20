Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Стало известно, какие народы лучше адаптируются к коронавирусу

Стало известно, какие народы лучше адаптируются к коронавирусу

Агата Кловская
19.11.20 19:35
886
Стало известно, какие народы лучше адаптируются к коронавирусу

Главное: Ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам.

Детали: Адаптация к коронавирусным инфекциям у жителей Восточной Азии началась еще 25 тысяч лет назад. Биологи выяснили это изучая протеомы различных народов мира и используя методику подсчета поколений белков. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов bioRxiv.

Так, на протяжении эволюционной истории состав белков в каждой человеческой популяции меняется. Так как белки физически взаимодействуют с вирусами, попадающими в организм, после каждой вирусной эпидемии в протеоме популяции сохраняются белки, специфические к определенному патогену.

"Исследователи из Аделаидского университета в Австралии изучили протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов и отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) — те, которые участвуют в иммунитете или используются вирусами для захвата клеток хозяина", - говорится в исследовании.

Отмечается, что за последние два десятилетия штаммы коронавирусов вызвали три крупные вспышки: тяжелый острый респираторный синдром SARS в Китае в 2002 году, ближневосточный респираторный синдром MERS в 2013 году в Саудовской Аравии и нынешняя пандемия Covid-19. Вирусные эпидемии происходили регулярно в истории человечества. Современные методы исследований позволяют выяснить, что это были за вирусы и какой след они оставили с наследственной биологической памяти популяций.

Согласно данным исследования, ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам, действующих в отношении этой группы патогенов в три раза активнее, чем другие белки. Возраст самых древних CoV-VIP авторы оценили в 900 поколений. В переводе на годы это означает, что адаптивная реакция к коронавирусам, отразившаяся в эволюции белков, у населения региона впервые возникла около 25 тысяч лет назад, а затем несколько раз обновлялась.

"Эпидемии коронавирусных инфекций в этой части света происходили регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад, в результате чего в популяции сформировался определенный наследственный иммунитет", - отмечают исследователи.

Авторы надеются, что выявленные ими популяционные различия в отношении новой коронавирсуной инфекции помогут выработать правильную эпидемиологическую стратегию, нацелить распределение вакцин и скорректировать методы лечения.

В тему: В природе циркулирует четыре коронавируса. Инфекционист Ольга Голубовская назвала самые опасные из них.

Тэги: ученые, общество, здоровье, наука, исследование, коронавирус

Комментарии

Статьи

19.11.20 08:58

Дай мерзавцам власть — они страну до концлагерей доведут

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.11.20 09:34

Германия – Украина: снова по Гарри Линекеру!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Канал Виктора Медведчука назван самым просматриваемым среди политиков на YouTube
19.11.20 16:39

Канал Виктора Медведчука назван самым просматриваемым среди политиков на YouTube

Автор: ubr.ua

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 19 ноября 2020 года

Главные новости за 19 ноября 2020 года
19.11.20 18:59
986
Последние новости
19.11.20 22:22

В Польше в ходе жесткого задержания умер гражданин Украины. Говорят, он был больной и неадекватный
19.11.20 20:48

Названа главная причина проблем с сердцем
19.11.20 19:35

Стало известно, какие народы лучше адаптируются к коронавирусу
19.11.20 18:59

Главные новости за 19 ноября 2020 года
19.11.20 17:40

Митрополит Онуфрий расскажет, почему важно жить в реальном мире, а не в виртуальном
19.11.20 16:49

Должники по коммуналке могут лишиться жилья
19.11.20 16:24

В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с вакцинами от коронавируса
Фото и Видео
Опубликовано видео эпичного провала асфальта на харьковском рынке
Опубликовано видео эпичного провала асфальта на харьковском рынке
Опубликовано видео эпичного провала асфальта на харьковском рынке
Опубликовано видео эпичного провала асфальта на харьковском рынке
Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин
Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин
В Харькове подростки ради развлечения подожгли пятиэтажку
В Харькове подростки ради развлечения подожгли пятиэтажку
Каждый пятый человек, поборовший коронавирус, страдает психическими расстройствами
Каждый пятый человек, поборовший коронавирус, страдает психическими расстройствами
Учебник для киевских третьеклашек возмутил родителей
Учебник для киевских третьеклашек возмутил родителей
Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз
Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз
В Киеве женщина родила в машине, не успев доехать в роддом
В Киеве женщина родила в машине, не успев доехать в роддом
На Днепропетровщине задержаны «режиссеры» детского порно
На Днепропетровщине задержаны «режиссеры» детского порно
Канадцы показали «фантастический» шлем от COVID-19
Канадцы показали «фантастический» шлем от COVID-19
В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи
В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.