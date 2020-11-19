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Новости > Как оказалось, украинцы не очень боятся COVID-19

Как оказалось, украинцы не очень боятся COVID-19

Агата Кловская
19.11.20 13:35
486
Как оказалось, украинцы не очень боятся COVID-19

Главное: Боятся ли украинцы COVID-19? Ответ дали социологи.

Детали: Социологическая группа «Рейтинг» выяснила, боятся ли украинцы COVID-19. Опрос проходил 15-17 ноября среди трех тысяч людей.

Отмечается, что сразу 41% опрошенных «не боятся заразиться коронавирусной инфекцией», однако при этом 87% украинцев «боятся, что заболеют их родственники».

Также социологи говорят, что 41% респондентов оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 29% наоборот – как напряженное.

В тему: ранее мы писали, что ученые выяснили, защищает ли маска от коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, социология, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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