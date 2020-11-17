Главные новости за 17 ноября 2020 года

— Коронавирус в Украине не сбавляет темпы. За сутки его диагностировали у 11 968 людей.

— В Украине начинает бушевать грипп. В этом сезоне в нашей стране ожидаются сразу четыре штамма.

— Нынешние темпы коронавируса в Украине могут начать снижаться через две недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов рассказал, как долго в Украине будет продолжаться карантин. По его словам, ограничения снимут тогда, когда будет проведена массовая вакцинация населения.

— Народные депутаты Украины не смогли отменить карантин выходного дня, провалив голосование за соответствующую рекомендацию Кабмину.

— Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов сдали положительные тесты на коронавирус. При этом двое последних заразились повторно.

— В связи со вспышкой коронавируса в составе сборной Украины по футболу сегодняшний поединок Лиги наций против Швейцарии не состоится. Теперь судьбу матча решит УЕФА.

— Судьбу матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины может решить слепой жребий. К такому решению сложившейся ситуации могут прибегнуть в том случае, если УЕФА признает, что в отмене поединка не виновата ни одна из сторон.

— В ВОЗ надеются, что первые поставки COVID-вакцин начнутся в первой половине следующего года. В приоритете защитить медиков, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.