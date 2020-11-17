Победитель матча Швейцария — Украина может определиться с помощью жеребьевки

Главное: Судьбу матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины может решить слепой жребий. К такому решению сложившейся ситуации могут прибегнуть в том случае, если УЕФА признает, что в отмене поединка не виновата ни одна из сторон.

Детали: По информации швейцарского издания Blick, если УЕФА придет к выводу, что ни одна из команд не виновата в случившемся (и Украина и Швейцария готовы играть) решение будет принято с помощью жеребьевки.

В таком случае есть три варианта: победа 1:0 для Швейцарии, победа 1:0 для Украины или ничья 0:0.

Пока же сохраняется крохотная надежда на то, что матч все же состоится, но завтра. Если же этого не случится, то УЕФА нужно будет принимать решение о дальнейшей судьбе этой встречи.

В тему: В связи со вспышкой коронавируса в составе сборной Украины по футболу сегодняшний поединок Лиги наций против Швейцарии не состоится. Теперь судьбу матча решит УЕФА.

Накануне сообщалось, что позитивные тесты сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Сегодня появилась информация, что Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов также сдали положительные тесты на коронавирус.

По этой же причине Андрей Шевченко не досчитался четверых игроков перед субботним матчем с Германией.