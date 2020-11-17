В ООН пересчитали всех голодающих на нашей планете

Главное: Сейчас в мире голодают 130 миллионов человек. Такие данные приводят в ООН.

Детали: Мир до сих пор не может победить проблему глобального голода. Страшные цифры привели в ООН.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш написал в Twitter, что до конца нынешнего года на грани голода на нашей планете окажутся 130 миллионов человек.

Он отметил, что голод является безобразием в мире изобилия.

Чиновник считает: «В ситуации, когда 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды».

В тему: летом мы писали, что Китаю угрожает голод.