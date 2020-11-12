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Новости > Коронавирус поразил 2/3 президиума Верховной Рады и парализовал работу КСУ

Коронавирус поразил 2/3 президиума Верховной Рады и парализовал работу КСУ

Александр Панько
12.11.20 20:07
184
Коронавирус поразил 2/3 президиума Верховной Рады и парализовал работу КСУ

Главное: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и несколько судей Конституционного суда заразились коронавирусом.

Детали: Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом», — написал он, добавив, что не уберегли ни маска, ни дезинфекция.

Скриншот сообщения Руслана Стефанчука в Facebook

Таким образом, следующее заседание парламента, которое запланировано на 17 ноября, будет вести заместитель председателя Елена Кондратюк, которая на данный момент является единственным здоровым членом президиума. На своей странице в Facebook она написала, что чувствует себя хорошо, «готова подстраховать коллег и вести заседание парламента».

«Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента — является правильным и институционально целесообразным», — добавила она.

Скриншот сообщения Елены Кондратюк в Facebook

В то же время стало известно о позитивном тесте на коронавирус у некоторых судей Конституционного суда. Как сообщает сообщает отдел коммуникации КС, никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило.

При этом не указывается, о ком именно идет речь. Однако, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в суде, «у большинства судей или подтвержден диагноз Covid-19, или они ждут результат».

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на судью Игоря Слиденко, на данный момент известно о двух случаях заболевания COVID-19 среди коллег.

В тему: 11 ноября 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о том, что заразился коронавирусом. Тогда же стало известно о заболевании вице-премьер-министра Алексея Резникова.

Напомним: Вечером 9 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

В тот же вечер стало известно о заражении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, за время пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 75 народных депутатов, 77 сотрудников парламентского аппарата и 14 работников секретариата.

Тэги: болезнь, здоровье, Конституционный Суд Украины, политика, новости Украины, Руслан Стефанчук, коронавирус

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