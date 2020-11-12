Коронавирус поразил 2/3 президиума Верховной Рады и парализовал работу КСУ

Главное: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и несколько судей Конституционного суда заразились коронавирусом.

Детали: Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом», — написал он, добавив, что не уберегли ни маска, ни дезинфекция.

Таким образом, следующее заседание парламента, которое запланировано на 17 ноября, будет вести заместитель председателя Елена Кондратюк, которая на данный момент является единственным здоровым членом президиума. На своей странице в Facebook она написала, что чувствует себя хорошо, «готова подстраховать коллег и вести заседание парламента».

«Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента — является правильным и институционально целесообразным», — добавила она.

В то же время стало известно о позитивном тесте на коронавирус у некоторых судей Конституционного суда. Как сообщает сообщает отдел коммуникации КС, никаких судебных заседаний с участием судей, у которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило.

При этом не указывается, о ком именно идет речь. Однако, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в суде, «у большинства судей или подтвержден диагноз Covid-19, или они ждут результат».

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на судью Игоря Слиденко, на данный момент известно о двух случаях заболевания COVID-19 среди коллег.

В тему: 11 ноября 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о том, что заразился коронавирусом. Тогда же стало известно о заболевании вице-премьер-министра Алексея Резникова.

Напомним: Вечером 9 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

В тот же вечер стало известно о заражении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, за время пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 75 народных депутатов, 77 сотрудников парламентского аппарата и 14 работников секретариата.