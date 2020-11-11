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Новости > Результаты войны в Нагорном Карабахе показали на карте

Результаты войны в Нагорном Карабахе показали на карте

Александр Панько
11.11.20 11:19
1988
Результаты войны в Нагорном Карабахе показали на карте

Главное: В Сети опубликовали карту Нагорного Карабаха в соответствии с договоренностями, достигнутыми Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным 9 ноября. В соответствии с ней территории, российские «миротворцы» будут находиться на территориях, контролируемых Арменией.

Детали: Итоги военного конфликта в Нагорном Карабахе наглядно продемонстрировали на карте. Изображение с новыми границами в регионе, которые были изменены согласно заключенным лидерами Азербайджана, Армении и России договоренностям, публикует канал «Военное обозрение» в Telegram.

На карте показаны территории, которые азербайджанским военным удалось занять в ходе боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), а также те территории, которые должны быть переданы Баку по итогам мирного соглашения. Кроме того, на изображении обозначены территории, на которых будут размещены российские «миротворцы».

Отметим, что альтернативную карту опубликовал российский РБК. На ней территория размещения российских военных обозначена как находящаяся «под контролем армянских сил».

Карта Нагорного Карабаха в соответствии с договоренностями, достигнутыми 9 ноября 2020 года

В тему: Вечером 9 ноября 2020 года главы Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договором с 1 сегодняшнего дня в регионе прекращаются бои. При этом Армения до 15 ноября обязывается вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район и территории Газахского района, находящиеся под контролем Еревана.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о военной капитуляции Армении.

Спустя несколько часов несколько сотен армян ворвались в здание парламента, устроили погром и избили спикера Арарата Мирзояна.

Тэги: Армения, Азербайджан, Россия, мир, конфликт, Нагорный Карабах, война, карта, миротворцы

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