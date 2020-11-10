Главные новости за 10 ноября 2020 года

— Офис президента Украины не рассматривает возможность исполнения обязанностей главы государства кем-то кроме Владимира Зеленского в условиях коронавирусной болезни. На данный момент он чувствует себя хорошо и работает из дома.

— Власти Львовской области допускают возможность превращения спортивных сооружений, в том числе «Арены-Львов», в госпитали для больных коронавирусной болезнью COVID-19. На данный момент загруженность коек в регионе превышает 60%.

— В Подольском районе Киева произошло серьезное ДТП. Там пьяный сотрудник СБУ за рулем мотоцикла врезался в пешеходов, которые переходили дорогу.

— В городе Першотравенск (Днепропетровская область) группа неизвестных в ресторане расстреляла четверых парней. Один из них пребывает в коме.

— Центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус. Теперь в команде 16 футболистов, больных этим недугом.

— Погода в Украине принесет морозы днем и первый снег уже очень скоро. В ближайшие дни в стране будет сухо.

— Руководители Армении, Азербайджана и России подписали соглашение, которое подразумевает прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним Армения обязуется передать Азербайджану часть территорий, а Россия вводит туда 2 тыс. миротворцев сроком на 5 лет.

— Несколько сотен армян, протестующих против договоренностей премьер-министра Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху, устроили погром в парламенте Армении. При этом они избили спикера Арарата Мирзояна и украли личные вещи премьер-министра Никола Пашиняна.

— Командир армянских добровольцев поставил депутатам парламента Армении ультиматум с требованием отменить совместное заявление с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху. При этом премьер-министр Никол Пашинян объяснил свое решение проблемами в вооруженных силах, которые призвали граждан не расшатывать «основы государственности».

— Сорок пятый президент США Дональд Трамп не против стать сорок седьмым главой государства. По данным СМИ, таким образом он осознает свое поражение в прошедших выборах. Однако официально он продолжает бороться в судах с отдельными штатами.

— Вакцина от коронавируса компании Pfizer, которая показала отличные результаты во время испытаний, не поступит в продажу в ближайшее время. А когда она все же появится на рынке, первыми ее получат медики и люди из группы риска.

— Группа ученых зафиксировала рост числа психических заболеваний у людей, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, в первые три месяца после излечения. В частности, у них вдвое чаще диагностируется болезнь Альцгеймера.