На Днепропетровщине в ресторане расстреляли четверых парней

Главное: В городе Першотравенск (Днепропетровская область) группа неизвестных в ресторане расстреляла четверых парней. Один из них пребывает в коме.

Детали: На Днепропетровщине в городе Першотравенск неизвестные расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане. Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Стрелков не смутило то, что в ресторане присутствовали другие люди и работали камеры наблюдения. Об этом пишет «Днепр Оперативный» со ссылкой на Павлоградское отделение ГУ НП.

Как отмечается, после стрельбы нападавшие скрылись с места инцидента. Пострадавшие получили серьезные ранения. Один из них пребывает в коме.

Причины конфликта выясняются. Известно, что в Павлоградском отделении полиции по данному факту открыли два уголовных производства. Правоохранители установили личности нападавших, их разыскивают.

Некоторые источники сообщают, что злоумышленников уже поймали в Днепре, однако официального подтверждения этой информации нет. Все детали случившегося выясняются.

Родственники и друзья постят в соцсетях фото троих раненых с описанием травм и собирают деньги на лечение.

В тему: В начале сентября в Киевской области в городе Украинка в ресторане «Де Бош» произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба.