Коронавирус продолжает «косить» ряды киевского «Динамо»

Главное: Игроки киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Богдан Леднев накануне сдали позитивные тесты на коронавирус. А сегодня такой же результат получил и Александр Андриевский.

Детали: Сегодня, 8 ноября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится центральный матч всего первого круга УПЛ — киевское «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером». Киевляне на этот поединок имеют грандиозные проблемы с составом.

К уже подтвердившимся ранее случая коронавируса в команде добавились еще три позитивных результата. В субботу стало известно, что инфекцию подцепили Владимир Шепелев и Богдан Леднев, а сегодня появилась информация, что Александр Андриевский также инфицирован.

Таким образом, в сегодняшнем матче не смогут помочь своей команде следующие исполнители: Бущан, Бойко, Миколенко, Гармаш, Караваев, Белуце, Цитаишвили, Шапаренко, Дуэлунд, Леднев, Шепелев, Андриевский, Супряга. Сюда же можно добавить травмированных Бурду и Тымчика — получается вполне добротная команда.

Теперь наставнику киевлян придется поломать голову над тем, как противостоять сопернику в сегодняшнем матче.

К слову, у «горняков» все результаты тестов — негативные, поэтому все сильнейшие готовятся ко встрече.

В тему: Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.

Также положительный тест сдал основной форвард команды Владислав Супряга.