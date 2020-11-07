Коронавирус в Украине «преодолел» страшный психологический рубеж

Главное: В Украине установлен новый коронавирусный антирекорд. Смертность остается высокой.

Детали: В Украине установлен новый суточный антирекорд по больным коронавирусом – 10 746 человек. Такие цифры в субботу, 7 ноября, приводит пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что наибольший прирост больных был зафиксирован в Харьковской области (1008), Киеве (854), а также Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 450 934 человека.

За сутки скончались 187 людей, общее число жертв заразы выросло до 8 312 человек.

С начала пандемии выздоровели 204 229 человек (8 685 за последние сутки).

В тему: 6 ноября 2020 года мы писали, что в ВОЗ призывают готовиться к новой пандемии.