Трамп потребовал остановить подсчет голосов и нарвался на критику европейцев

Главное: Ситуация на выборах президента США складывается не в пользу нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Он требует остановить подсчет голосов и обещает судиться в штатах, где одержал победу его оппонент — кандидат от демократов Джо Байден. Группа наблюдателей от ОБСЕ обвинила его в нанесении «ущерба доверию граждан к демократическим институтам».

Детали: Президент США Дональд Трамп обратился к избирательной комиссии с призывом остановить подсчет голосов на выборах главы государства. Об этом он, по традиции, написал на своей странице в Twitter.

В следующем сообщении Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны. При этом социальная сеть пометила этот пост как «вводящий в заблуждение», объяснив это тем, что «все еще остаются голоса, которые необходимо посчитать».

Между тем, как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на предварительный отчет миссии ОБСЕ, осуществлявшей наблюдение за американскими выборами, европейцы подвергли критике последние заявления Трампа. «Безосновательные утверждения о систематических проблемах, в частности со стороны действующего президента, в том числе в ночь после выборов, наносят ущерб доверию граждан к демократическим институтам», — говорится в отчете наблюдателей, которые одобрили сам процесс голосования, отметив, что выборы были «конкурентными и хорошо организованными, несмотря на юридическую неопределенность и логистические вызовы».

«Несмотря на многочисленные публичные заявления действующего президента о не надежности голосование по почте, количество и масштабы жалоб относительно фальсификаций, связанных с голосованием по почте, остается крайне незначительной», — заключили в ОБСЕ.

Отметим, что подсчет голосов на выборах, которые состоялись 3 ноября, продолжается до сих пор. Это произошло из-за беспрецедентно высокого количества американцев, которые решили проголосовать по почте. При этом Трамп, который на данный момент проигрывает кандидату от демократов Джо Байдену, настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков, и требует пересчета голосов в ряде штатов.

По данным на 19 часов по киевскому времени, за Джо Байдена проголосовали 264 выборщика. Таким образом, для победы ему не хватает 6 голосов, которые ориентировочно он получает в штате Невада.

О том, что исход выборов может решиться в судах, было известно еще до выборов, поэтому и республиканцы, и демократы создали специальные команды юристов на этот случай.

В тему: Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков 4 ноября 2020 года Дональд Трамп объявил о своей победе.