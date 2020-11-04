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Новости > В УПЦ рассказали, как научиться каяться в своих грехах

В УПЦ рассказали, как научиться каяться в своих грехах

Александра Кудрявцева
04.11.20 15:02
290
В УПЦ рассказали, как научиться каяться в своих грехах

Главное: Для настоящего покаяния нужно принять решительное решение изменить свою жизнь и избегать формализма в духовной жизни.

Детали: Покаяние проявляется в зависимости от того, насколько человек смиряет себя. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко).

«Избегайте формализма в духовной жизни, „вкладывайте“ душу во все, к чему „прикасаются Ваши руки“, с любовью и благоговением. Никогда никого не осуждайте и вообще позаботьтесь о чистоте Ваших помыслов, поскольку от чистоты ума зависит чистота Вашего сердца, а от содержания сердца зависит и совершенное соединение ума и сердца.Помните о том, что покаяние — это перемена ума, а ум должен стать „Христовым“ (1 Кор. 2:16). Часто размышляйте о духовном, вглядывайтесь в себя. Не будьте безразличны к самому малому прегрешению, но и не отчаивайтесь по причине множества грехов. Смиренно принимайте свои падения и открытие новых немощей, которых раньше не замечали, при этом „вставайте“ и пытайтесь становиться лучше», — посоветовал епископ Феодосий.

Он напомнил, что покаяние проявляется в зависимости от того, насколько человек смиряет себя.

«По мере постоянства и подвига Бог уже Сам вам даст покаянное чувство в той мере, насколько в Вас проявится глубина смирения. Поскольку без смирения переживание всяких духовных состояний очень опасно и граничит с прелестью. Лучше „сухо“ каяться, чем, имея сильное покаянное чувство, думать о том, что ты достиг уровня покаяния святых», — отметил архиерей.

Он объяснил, насколько важно довериться Богу, тогда «ответ может и должен прозвучать только со стороны Бога, Который обязательно ответит, и не только покаянным чувством».

В тему: В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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