Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах

В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах

Александра Кудрявцева
04.11.20 13:09
324
В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах

Главное: В УПЦ предположили, что если депутаты от партии Порошенко «Европейская Солидарность будут реализовывать политику предыдущей власти в религиозном вопросе, то это только обострит ситуацию с нарушением прав верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал РavlovskyNews, об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

По его мнению, после местных выборов политики в некоторых регионах могут разыграть «религиозную карту». Речь идет о депутатах от тех политических сил, которые еще при прошлой власти не стеснялись вмешиваться в религиозные вопросы и нарушать права УПЦ, ее верующих и общин. Среди таких политсил священнослужитель выделил «Европейскую солидарность».

Глава юротдела УПЦ рассказал, что на Ровенщине, которая фактически лидирует в рейтинге областей, где религиозный вопрос стоит особенно жестко, уверенную победу получили кандидаты от «ЕС». По мнению священника, этот факт может сыграть не в пользу УПЦ.

Священник Александр Бахов заявил, что депутаты от этой политической силы будут реализовывать политику своей партии в религиозном вопросе, что только обострит ситуацию.

В тему: Правозащитники в ООН представили акты нарушений прав верующих УПЦ в Золочево.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

04.11.20 09:10

Зе-власть вернула набсоветам космические зарплаты

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
01.11.20 08:29

Экономная победа «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G
03.11.20 20:52

Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Киев может «покраснеть» уже на следующей неделе

Киев может «покраснеть» уже на следующей неделе
04.11.20 12:56
312
Последние новости
04.11.20 14:00

Американцы выбрали сенатором… трансгендера
04.11.20 13:57

В Кривом Роге ученик 4-го класса «заминировал» школу
04.11.20 13:31

В Чугуеве УПЦ помянули 40-й день погибших в авиакатастрофе АН-26
04.11.20 13:15

Сегодня Православная Церковь чтит Казанскую икону Божьей Матери
04.11.20 13:09

В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах
04.11.20 12:56

Киев может «покраснеть» уже на следующей неделе
04.11.20 12:47

Мэр Киева победил коронавирус
Фото и Видео
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Голландцы собрали очень необычный автомобиль
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
Внешняя политика Дональда Трампа: украинские аналитики подвели итоги
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
В Хмельницком умерла 4-летняя девочка, которую жестоко избила собственная мать
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
Когда в Украине появится собственная вакцина от коронавируса: Степанов озвучил сроки
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
Названо самое популярное видео на YouTube в мире
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.