Главные новости за 3 ноября 2020 года

— Ситуация с коронавирусом в Украине близка к катастрофической. Об этом сегодня в парламенте заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Источники в Кабинете министров и Офисе президента сообщают, что уже с понедельника в Украине жестко усилят карантинные ограничения. Пока не понятно, в какой форме карантин будет протекать.

— В Украине зафиксировано рекордное число больных коронавирусом за сутки. Появились официальные данные.

— Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда примерно появится вакцина от коронавируса отечественного производства. Он уверен, что в Украине есть предприятия, способные изготовить вакцину.

— Владимир Зеленский допускает, что нынешний парламент может быть распущен. Случиться это может в том случае, если он не найдет поддержки в Верховной Раде.

— Народные депутаты Украины приняли законопроект, согласно которому в Украине разрешили менять отчество с 14 лет. «За» проголосовали 259 нардепов.

— В Вене произошел масштабный теракт. Правоохранители поведали подробности. Сообщается, что атака началась вечером понедельника, 2 ноября.