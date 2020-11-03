В РПЦ заявили, что решение по Предстоятелю Кипрской Церкви будет принимать Священный Синод

Главное: Решение по Предстоятелю Кипрской Церкви, помянувшего на литургии главу ПЦУ, будет принято на Священном Синоде.

Детали: Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Мы будем обсуждать эту ситуацию на Синоде и принимать синодальное решение. Я хотел бы подчеркнуть, что Архиепископ Кипрский совершил это деяние, не только не поставив в известность заблаговременно Синод своей Церкви, но и вопреки рекомендациям Синода. Архиепископ поспешил (видимо, на него оказывалось давление) и принял единоличное решение о том, что он будет поминать главу украинских раскольников на Божественной литургии», — отметил митрополит Иларион.

Он напомнил, что действия митрополита Хризостома вызвали негативную реакцию в Кипрской Церкви.

«Один из митрополитов, который присутствовал на богослужении, встал и ушел. Еще трое вместе с ним, итого четыре иерарха Кипрской Церкви, подписали заявление, в котором в очень жесткой форме осудили поступок Архиепископа Хризостома и выразили свое категорическое несогласие с поминовением главы украинских раскольников, а также и с решением Константинопольского Патриарха о даровании так называемого томоса об автокефалии так называемой Православной Церкви Украины», — подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее архиерей заявил, что Русская Церковь «продолжит общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение Архиепископа».

В тему: В РПЦ заявили, что возможно, прекратят евхаристическое общение с архиепископом Хризостомом, но не с Кипрской Церковью.