Эпидемия туберкулеза в Украине набирает обороты

Главное: Туберкулез в Украине наступает. Озвучены последние данные.

Детали: Туберкулез остается в Украине большой проблемой. Данные привел государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, в нашей стране от страшной болезни сегодня лечатся более четырнадцати тысяч людей.

Он добавил: «Только за сентябрь в Украине было зарегистрировано 1 322 новых случаев туберкулеза».

Также отмечается: «Туберкулез требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения со стороны государственных институтов и организаций гражданского общества».

Виктор Ляшко сообщил: «В нормативно-правовые акты планируются изменения для обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом. В частности, это бесперебойное обеспечение специфическим противотуберкулезным лечением, внедрение современных мировых методов и подходов в лечении».

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что борцы с туберкулезом в ярости от того, что происходит вокруг коронавируса.