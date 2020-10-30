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Новости > Епископ УПЦ объяснил, почему без христианства цивилизация обречена на исчезновение

Епископ УПЦ объяснил, почему без христианства цивилизация обречена на исчезновение

Александра Кудрявцева
30.10.20 15:34
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Епископ УПЦ объяснил, почему без христианства цивилизация обречена на исчезновение

Главное: Отказавшись от христианских корней, современное общество станет не более цивилизованным, демократическим или либеральным, а скатится в пучину зла, убийств и смерти.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своей колонке на blogs.korrespondent.net, комментируя волну терактов во Франции на религиозной почве.

«В течении нескольких лет Европа последовательно отказывается от своего христианского наследия и традиционных ценностей в пользу мультикультурализма и либерализма» и «неслучайно, что буквально за три дня до волны терактов, которую мы наблюдаем сегодня, один из французских чиновников заявил, что Франция — мусульманская страна».

Владыка напомнил, что «именно Франция дала христианскому миру таких людей как святитель Ириней Лионский, святая мученица Геновефа (Женевьева), священномученик Дионисий Парижский и многих, многих других. Именно на территории Франции стоят прекрасные храмы Нотр-Дам де Пари, Руанский собор, базилика Сакре-Кёр. Франция дала миру Виктора Гюго, Стендаля и Антуана де Сент-Экзюпери».

По мнению епископа Виктора, тот факт, что теперь Францию называют мусульманской, как и все происходящее там, «ярко свидетельствует: отказавшись от христианских корней, современное общество станет не более цивилизованным, демократическим или либеральным, а скатится в пучину зла, убийств и смерти».

«Без христианства наша цивилизация просто обречена на исчезновение», — подчеркнул владыка.

Он отметил, что «проецируя происходящее во Франции на Украину, мы должны серьёзно задуматься», потому что «пример этой европейской державы четко говорит, что самое страшное противостояние — религиозное».

«Это означает, что те политики, которые пытаются разыграть в Украине „карту религиозного противостояния“, не ведают что творят. Сталкивая между собой сторонников разных религий, разных конфессий, разных религиозных взглядов, политики, по сути, ставят свою страну и свой народ на грань выживания», — напомнил епископ Виктор.

По его словам, «мы уже можем говорить о конфликтах внутри украинских семей, когда отец не разговаривает с сыном, жена — с мужем, а родители — с детьми, и все из-за того, что кто-то из них „ходит в неправильную Церковь“».

«Нельзя сталкивать людей лбами, а тем более, нельзя делать этого на религиозной почве. Потому что религия затрагивает самые глубины человеческого естества, касается его сердца и души. Именно за религию, чаще всего, люди готовы отдать свою жизнь. Поэтому, давайте вместо разжигания вражды — искать мира. Потому что Бог христиан — это Бог любви и мира, а не Бог войны и ненависти», — заключил владыка.

В тему: Управделами УПЦ обратил внимание на разрушение христианских церквей в Европе и убийства во Франции.

 
Тэги: новости православия, епископ Виктор

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