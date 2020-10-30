Назван очень странный признак коронавируса

Главное: При коронавирусе появляется привкус железа. Об этом говорят ученые.

Детали: Российские и японские ученые выявили новый симптом коронавируса. Появился их отчет.

Они сообщают, что это привкус железа во рту.

Исследователи проанализировали механизм развития коронавируса, связанный с повреждением эритроцитов, которые являются главной мишенью COVID-19.

Эксперты говорят: «SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг, не только повреждая эритроциты, уже находящиеся в крови, но и мешая сформироваться новым».

Они подчеркивают: «Ключевая мишень для вируса – эритроциты, красные кровяные тельца, отвечающие в организме за перенос насыщенного железом белка гемоглобина и связанного с ним кислорода».

В статье сказано: «Погибшие эритроциты могут стать причиной поражения нейронов мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода. В тяжелых случаях может наступить полиорганная недостаточность (отказ органов), человек фактически остается без собственных эритроцитов и начинает задыхаться. Аппараты ИВЛ не помогают, поскольку кислород некому транспортировать. Для более эффективной терапии таких пациентов необходимо вводить эритроцитарную массу и витамин B12».

Ученые отмечают: «Механизм восстановления поврежденных эритроцитов пока не изучен. Преждевременный распад эритроцитов – первичная реакция на вирус SARS-CoV-2, которая постепенно приобретает каскадный характер. Пациент может узнать о патологии, почувствовав привкус железа, так как гемоглобин, высвободившийся из эритроцитов в кровотоке, выделяется со слюной».

Исследователи информируют: «В группе риска находятся все, у кого понижен гемоглобин. Прежде всего, это люди пожилого возраста, гипертоники, с ожирением и страдающие сахарным диабетом, беременные женщины, пациенты с первичным и приобретенным иммунодефицитом, с угнетением функции кроветворения, ВИЧ-инфицированные и онкобольные».

Они сообщают: «Коронавирус попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, легкие, мочеполовая система), так и эритроциты. Чаще всего видна патология органов дыхания, эпителиальная клетка вирусу нужна только для размножения».

Ученые говорят: «Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих клеток в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов были найдены мегакариоциты – очень крупные клетки костного мозга. Мегакариоциты в норме становятся источниками тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови, но при COVID-19 сгущают кровь в сосудах без необходимости».

В публикации сказано: «Самое очевидное проявление COVID-19 – фиброз легких, причиной которого становятся выброшенные в кровь мегакариоциты. Аналогичные явления могут происходить в тканях всех паренхиматозных (плотных) органов: легких, печени, селезенки, почек, поджелудочной и щитовидной железы. Это процесс агрессивный, хотя может быть медленным и протекать относительно доброкачественно, без клинических проявлений на фоне анемии, одышки, тахикардии (учащения пульса). При этом уменьшается количество функционально-активных клеток органов, нарастают стромальные элементы, выполняющие функции мягкого скелета. Иногда локальные изменения принимают вид крупного фиброзного образования – опухолевидного. Патология очень опасна, поскольку клинические признаки могут появиться, когда эти необратимые процессы занимают значительный объем органа».

В тему: 30 октября 2020 года мы писали, что стало известно, где «живет» коронавирус.