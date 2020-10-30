Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Назван очень странный признак коронавируса

Назван очень странный признак коронавируса

Агата Кловская
30.10.20 14:57
944
Назван очень странный признак коронавируса

Главное: При коронавирусе появляется привкус железа. Об этом говорят ученые.

Детали: Российские и японские ученые выявили новый симптом коронавируса. Появился их отчет.

Они сообщают, что это привкус железа во рту.

Исследователи проанализировали механизм развития коронавируса, связанный с повреждением эритроцитов, которые являются главной мишенью COVID-19.

Эксперты говорят: «SARS-CoV-2 может атаковать красный костный мозг, не только повреждая эритроциты, уже находящиеся в крови, но и мешая сформироваться новым».

Они подчеркивают: «Ключевая мишень для вируса – эритроциты, красные кровяные тельца, отвечающие в организме за перенос насыщенного железом белка гемоглобина и связанного с ним кислорода».

В статье сказано: «Погибшие эритроциты могут стать причиной поражения нейронов мозга, сосудов и внутренних органов, которым перестает хватать кислорода. В тяжелых случаях может наступить полиорганная недостаточность (отказ органов), человек фактически остается без собственных эритроцитов и начинает задыхаться. Аппараты ИВЛ не помогают, поскольку кислород некому транспортировать. Для более эффективной терапии таких пациентов необходимо вводить эритроцитарную массу и витамин B12».

Ученые отмечают: «Механизм восстановления поврежденных эритроцитов пока не изучен. Преждевременный распад эритроцитов – первичная реакция на вирус SARS-CoV-2, которая постепенно приобретает каскадный характер. Пациент может узнать о патологии, почувствовав привкус железа, так как гемоглобин, высвободившийся из эритроцитов в кровотоке, выделяется со слюной».

Исследователи информируют: «В группе риска находятся все, у кого понижен гемоглобин. Прежде всего, это люди пожилого возраста, гипертоники, с ожирением и страдающие сахарным диабетом, беременные женщины, пациенты с первичным и приобретенным иммунодефицитом, с угнетением функции кроветворения, ВИЧ-инфицированные и онкобольные».

Они сообщают: «Коронавирус попадает на эпителий, где размножается, а потом выходит в кровь и атакует мишени, которыми может выступать как внутренний эпителий (ЖКТ, легкие, мочеполовая система), так и эритроциты. Чаще всего видна патология органов дыхания, эпителиальная клетка вирусу нужна только для размножения».

Ученые говорят: «Мы предполагаем, что главной целью для вируса становится красный костный мозг, где он повреждает эндотелий, в норме регулирующий миграцию созревающих клеток в кровь. Именно по этой причине с клетками иммунитета происходят странные вещи, а в тканях различных органов были найдены мегакариоциты – очень крупные клетки костного мозга. Мегакариоциты в норме становятся источниками тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови, но при COVID-19 сгущают кровь в сосудах без необходимости».

В публикации сказано: «Самое очевидное проявление COVID-19 – фиброз легких, причиной которого становятся выброшенные в кровь мегакариоциты. Аналогичные явления могут происходить в тканях всех паренхиматозных (плотных) органов: легких, печени, селезенки, почек, поджелудочной и щитовидной железы. Это процесс агрессивный, хотя может быть медленным и протекать относительно доброкачественно, без клинических проявлений на фоне анемии, одышки, тахикардии (учащения пульса). При этом уменьшается количество функционально-активных клеток органов, нарастают стромальные элементы, выполняющие функции мягкого скелета. Иногда локальные изменения принимают вид крупного фиброзного образования – опухолевидного. Патология очень опасна, поскольку клинические признаки могут появиться, когда эти необратимые процессы занимают значительный объем органа».

В тему: 30 октября 2020 года мы писали, что стало известно, где «живет» коронавирус.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

Комментарии

Статьи

30.10.20 09:08

Украинский арсенал: пожарные танки

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
30.10.20 09:00

«Ференцварош» – «Динамо»: вопросы тактики и психологии

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Претендент на посаду ректора КНУ Шевченка Володимир Бугров є фігурантом як мінімум двох кримінальних справ
30.10.20 11:16

Претендент на посаду ректора КНУ Шевченка Володимир Бугров є фігурантом як мінімум двох кримінальних справ

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти

Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти
30.10.20 14:40
147
Последние новости
30.10.20 14:57

Назван очень странный признак коронавируса
30.10.20 14:53

Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
30.10.20 14:40

Главу и судей КСУ также заподозрили в захвате государственной власти
30.10.20 13:53

«Дальше указ о пожизненном императорстве»: Зеленского уличили в перевороте и узурпации власти
30.10.20 13:23

Спикер УПЦ напомнил, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно
30.10.20 13:10

Стало известно, где «живет» коронавирус
30.10.20 13:05

Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий
Фото и Видео
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
Ярмоленко сделал Усику необычный подарок накануне боя с Чисорой
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
«Долой свиней»: под зданием КСУ проходит массовая акция протеста
Появилось видео крушения поезда в США
Появилось видео крушения поезда в США
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
В Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло
Создана очень необычная компьютерная мышь
Создана очень необычная компьютерная мышь
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
В результате двух взрывов в Киеве и на Харьковщине погибли двое и пострадали 11 человек
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
На родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.