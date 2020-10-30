Ученые заявили, что коронавирус портит кожный покров

Главное: Ученые говорят, что коронавирус ухудшает кожу человека. Появился их отчет.

Детали: Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля вместе с Международной лигой дерматологических обществ и Американской академией дерматологии выяснили о коронавирусе кое-что новое. Появился их отчет.

Эксперты говорят, что зараза негативно влияет на кожу человека.

В их публикации сказано, что во время анализа медицинских карт пациентов выяснилось, что треть из них испытывали проблемы с кожей приблизительно две недели.

При этом у некоторых людей они продолжались даже два-пять месяцев.

Кроме этого оказалось, что «почти у половины пациентов фиксировалось воспаление стоп».

В тему: 28 октября 2020 года мы писали, что российский ученый уверяет, что коронавирус «ослаб» в три раза.