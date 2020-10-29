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Новости > «Убивал зверски, без шанса на спасение»: в Миргороде парень зарубил топором несовершеннолетнюю

«Убивал зверски, без шанса на спасение»: в Миргороде парень зарубил топором несовершеннолетнюю

Александр Панько
29.10.20 10:54
807
«Убивал зверски, без шанса на спасение»: в Миргороде парень зарубил топором несовершеннолетнюю

Главное: Полтавская полиция задержала парня, причастного к жестокому убийству 17-летней девушки в Миргороде. По данным следствия, он зарубил жертву топором и выбросил тело в пруд возле кладбища. На вопрос, зачем он это сделал подозреваемый ответил: «Потому что так».

Детали: Утром 28 октября в городе Миргород Полтавской области было обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, на раскрытие преступления был направлен весь личный состав местного отдела полиции, а также опытные оперативники и следователи из области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям в течение нескольких часов удалось выяснить обстоятельства преступления, а также выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, знакомый убитой.

Он задержан, изъяты вещественные доказательства. Устанавливаются мотивы преступления.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве, по которой подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Между тем, как сообщает Департамент уголовного розыска на своем канале в Telegram, тело 17-летней девушки было обнаружено возле кладбища в пруду с многочисленными телесными повреждениями. В частности, у нее был сломан палец.

В ходе следствия было установлено, что накануне вечером потерпевшая с двумя парнями прогуливалась по улицам города и зашли домой к одному из них. Здесь он взял небольшой топор. На вопрос друзей ответил, что «на всякий случай, для самозащиты».

После этого компания продолжила прогулку. Неожиданно 18-летний парень достал топор и напал на девушку. «Убивал зверски, безжалостно, без шанса на спасение», — говорится в сообщении.

Другой парень попытался помешать, однако под угрозой физической расправы подчинился злоумышленнику, который после совершения преступления забрал мобильный телефон жертвы и попытался избавиться данных, подтверждающих их общение.

В ходе следственных действий изъят ряд доказательств, в том числе орудие убийства. Задержанный в содеянном сознался. На вопрос о причинах и мотивах совершения особо тяжкого преступления ответил: «Потому что так». Его психическое состояние проверят во время досудебного расследования.

В тему: 2 декабря 2018 года в Киеве 24-летний мужчина зарубил топором мать и бабушку, после чего выбросился из окна.

Тэги: убийство, кладбище, криминал, Полтавская область, топор, новости Украины

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